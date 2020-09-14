Konyaspor, İsmail Kartal ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, son olarak Çaykur Rizespor’u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İsmail Kartal için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda, kulüp başkan yardımcısı Bünyamin Sarıtaş’ın katılımıyla basına kapalı imza töreni düzenlendi. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın 2 yıllığına imzaladığı sözleşmenin ardından başkan yardımcısı Bünyamin Sarıtaş zamanlarının çok kısıtlı olmasına rağmen İsmail Kartal’la bir görüşme yaptıklarını ve kendisiyle anlaşma sağladıklarını belirterek, "Gerek futbolculuğunda gerek teknik direktörlüğünde Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail hocamızla anlaşmaya vardık. Büyük başarılara, büyük umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“HAK ETTİĞİMİZ YERLERE GELECEĞİZ”

İmza sonrası duygu ve düşüncelerini ifade eden İsmail Kartal ise, “Öncelikle beni Konyaspor’da çalışmaya layık gören başta kulüp başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konyaspor’un potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum” dedi.