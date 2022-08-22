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Konyaspor, İstanbulspor'u gole boğdu!

22.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk iki haftada puan alamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor, Konyaspor karşısında da 4-0'lık mağlubiyet yaşadı ve kötü gidişatını devam ettirdi.

Konyaspor, İstanbulspor'u gole boğdu!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna kötü başlayan iki takımın mücadelesinde İstanbulspor'da Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk iki haftada puan alamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor seyircisi önünde ilk galibiyetini arıyordu. İlk iki maçta golsüz berabere kalan Konyaspor ise kazanarak moral bulmak istiyordu. Karşılaşmada rakibini gole boğan Konyaspor maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller; 29. dakikada Endri Çekiçi, 44. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, 56. dakikada Mehmet Yeşil kendi kalesine ve 69. dakikada Guilherme Sitya penaltıdan kaydetti.

DAHA GOL YEMEDİLER

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Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken Konyaspor, ilk iki haftada Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı aldığı 0-0'lık sonuçların ardından İstanbulspor karşısında da 4-0'lık bir sonuç alarak ligdeki ilk 3 maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor İstanbulspor
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