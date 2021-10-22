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Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

22.10.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte Sokol Cikalleshi takımla çalışırken, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Jose Mpoku ile Nafican Yardımcı, antrenmana katılmadı.

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