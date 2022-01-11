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Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen'den Ahmet Çalık için taziye mesajı

11.01.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen'den Ahmet Çalık için taziye mesajı

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Özgökçen, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beyefendiliği, duruşu, insanlığı, özel yaşamı ve karakteri ile kısa süre içerisinde şahsımda derin izler bırakan kardeşim, güzel insan Ahmet'imizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Cenab-ı Hak cennetinde cem eylesin."

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