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Konyaspor Kulübü, MEDAŞ ve MEPAŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 25.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

Konyaspor Kulübü, Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) ve Meram Elektrik Perakende Satış AŞ (MEPAŞ) ile forma kol ve tribün sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konyaspor Kulübü, MEDAŞ ve MEPAŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, MEDAŞ'ın şehrin ve bölgenin önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Şirketle 4 sezon önce başladıkları iş birliğinin aksamadan devam ettiğine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Bugün MEDAŞ ve MEPAŞ ile bir sezon daha iş ortaklığımızın devamını resmileştirip imza altına almak için buradayız. Sponsorluk anlaşması kapsamında; batı tribünümüzün ismi geçtiğimiz sezon olduğu gibi MEDAŞ kalacak. Formamızın sağ kolunda yine MEPAŞ'ın logosu yer alacak. Konyaspor, şehrimizin hem ülkeye hem de Avrupa kupaları vasıtasıyla dünyaya açılan penceresi. Bize bu istikamette destek veren, yanımızda olan bütün kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. MEDAŞ ve MEPAŞ ile 4 sezondur süren iş ortaklığımızın bundan sonra da çok daha genişleyerek devam etmesini arzu ediyoruz."

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise Konyaspor'a sponsor olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Konyaspor'un sezona iyi başladığını vurgulayan Uçmazbaş, "İnşallah daha da iyi olacak. Biz ve diğer kurumların da desteğiyle inşallah Konyaspor daha iyi yerlere gelecek. Avrupa hedefi var, şu anda inşallah desteklerle o yerlere gelmesi en büyük dileğimizdir. Bundan sonraki yıllarda da şüphesiz MEDAŞ olarak Konyaspor'a destek vermek görevimizdir. İnşallah hem maddi hem de manevi desteklerimizle Konyaspor'u en iyi yerlerde görmek en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı.

MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun da anlaşmanın Konyaspor'a hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından taraflar, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
konyaspor MEDAŞ MEPAŞ

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