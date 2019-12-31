Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Aykut Kocaman ve yönetimle alakalı medyada yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Camiamız bilmeli ki birkaç gündür basında yer alan haberlerin ve iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetimimiz Sayın Hocamızın sözleşmesi devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun her zaman Konyaspor'un hizmetinde olduğu ve en başından beri taraftarları önemseyip onların sesine kulak veren bir politika izlediği belirtildi.

Aykut Kocaman'ın yeniden Konyaspor'a kazandırılması konusunda yine camianın istekleri doğrultusunda hareket edildiği vurgulanan açıklamada, Türk futbolunun büyük bir kaosun eşiğinde olduğu ve bunun için de öncelikli olarak altyapının güçlendirilmesine önem verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bazı medya organlarında asparagas haberlerle kaos ve tartışma ortamı yaratılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: