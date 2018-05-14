Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Osmanlıspor’u 3-2 mağlup etti ve kümede kalma yarışında hesapları alt üst etti.
Beşiktaş’ın galibiyetiyle Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle kümede kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİYLE GARANTİLEDİ
İkili averajda Osmanlıspor’a, üçlü averajda ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor’a karşı üstünlük kuran Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın galibiyetiyle ligde kalmayı garantiledi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Osmanlıspor-Beşiktaş maçı oynanırken Spor Bülteni programını sunan spiker Mustafa Durmuş, maçın sona ermesiyle Konyaspor'un ligde kalmayı garantilediğini söyledi ve gözyaşlarını tutamadı.
O görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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