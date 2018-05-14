SPOR

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.05.2018 00:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenmesiyle Atiker Konyaspor'un ligde kalması kesinleşti. KON TV spor spikeri Mustafa Durmuş, maçın bittiği yönündeki haberi paylaşırken gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Osmanlıspor’u 3-2 mağlup etti ve kümede kalma yarışında hesapları alt üst etti.

Beşiktaş’ın galibiyetiyle Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle kümede kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİYLE GARANTİLEDİ

İkili averajda Osmanlıspor’a, üçlü averajda ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor’a karşı üstünlük kuran Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın galibiyetiyle ligde kalmayı garantiledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Osmanlıspor-Beşiktaş maçı oynanırken Spor Bülteni programını sunan spiker Mustafa Durmuş, maçın sona ermesiyle Konyaspor'un ligde kalmayı garantilediğini söyledi ve gözyaşlarını tutamadı.

O görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

ABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstıABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstı
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
Askerlik yoklaması e-Devlet'teAskerlik yoklaması e-Devlet'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Mustafa Durmuş kon tv

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!

Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!

Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

Süper Lig'de küme düşen 3. takım bu hafta belli olabilir!

Süper Lig'de küme düşen 3. takım bu hafta belli olabilir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de küme düşen 3. takım bu hafta belli olabilir!

Süper Lig'de küme düşen 3. takım bu hafta belli olabilir!

Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Bursaspor 1 - 3 Trabzonspor (MAÇ ÖZETİ)

Bursaspor 1 - 3 Trabzonspor (MAÇ ÖZETİ)

Konyaspor 1 - 1 Göztepe maç özeti

Konyaspor 1 - 1 Göztepe maç özeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.