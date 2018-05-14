SPOR

Konyaspor ligde kaldı spiker hüngür hüngür ağladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 14.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Osmanlıspor deplasmanından 3-2 galip dönmesi ile son haftaya girilirken Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Konya'da yayın yapan KON TV spor spikeri Mustafa Durmuş, maçın Osmanlıspor-Beşiktaş maçının sona erdiği haberini paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Osmanlıspor’u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş’ın aldığı bu galibiyet kümede kalma yarışında hesapları alt üst etti. Beşiktaş’ın galibiyetiyle Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle kümede kaldı. İkili averajda Osmanlıspor’a, üçlü averajda ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor’a karşı üstünlük kuran Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın galibiyetiyle ligde kalmayı garantiledi.

Beşiktaş’ın üç puan haberi Atiker Konyaspor cephesinde sevinç yaratırken Konya’da yayın yapan yerel televizyon kanalı KON TV spor spikeri Mustafa Durmuş maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa Durmuş’un sevinç gözyaşları sosyal medyada geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor Osmanlıspor Beşiktaş

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Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

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