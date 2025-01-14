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Konyaspor maçının ardından statta hiç beklenmedik bir müzik çalındı! Fenerbahçe taraftarları çılgına döndü...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 08:01
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Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken mücadelenin ardından Konyaspor stat yönetiminden Sarı-Lacivertli taraftarları çok kızdıran bir hamle geldi. İşte detaylar...

Konyaspor maçının ardından statta hiç beklenmedik bir müzik çalındı! Fenerbahçe taraftarları çılgına döndü...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan mücadelede Konyaspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. 90 dakikanın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, 'Konya kümeye' tezahüratında bulundu.

HİÇ BEKLENMEDİK KARŞILIK

ŞLKŞLK

Sarı-Lacivertli tribünlerin bu tezahüratı sonrası Konyaspor stadında hiç beklenmedik bir müzik yankılanmaya başladı. Konya stat yönetimi 16 senedir Şampiyonlar Ligi hasreti çeken Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI

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Son olarak 2008 yılında Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonuna katılan sarı-lacivertliler, Konya'da acı gerçekle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Konyaspor, deplasman seyircisinin "kümeye" dediği anlarda stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğini açtı.

İŞTE O ANLAR...

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Süper Lig Konyaspor son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi
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