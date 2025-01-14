Konyaspor maçının ardından statta hiç beklenmedik bir müzik çalındı! Fenerbahçe taraftarları çılgına döndü...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan mücadelede Konyaspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. 90 dakikanın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, 'Konya kümeye' tezahüratında bulundu.
Sarı-Lacivertli tribünlerin bu tezahüratı sonrası Konyaspor stadında hiç beklenmedik bir müzik yankılanmaya başladı. Konya stat yönetimi 16 senedir Şampiyonlar Ligi hasreti çeken Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu.
Son olarak 2008 yılında Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonuna katılan sarı-lacivertliler, Konya'da acı gerçekle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Konyaspor, deplasman seyircisinin "kümeye" dediği anlarda stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğini açtı.
Fenerbahçe taraftarlarının "Konya kümeye" tezahüratları yapması üzerine statta Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. pic.twitter.com/YZFwn3o83h— Mynet Spor (@mynetspor) January 14, 2025
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