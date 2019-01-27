Konyaspor, Nejc Skubic ve Deni Milosevic ile sözleşme yeniledi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Sloven sağ bek Skubic ve 23 yaşındaki Boşnak ofansif orta saha oyuncusu Milosevic için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp asbaşkanı Osman Koçak, Skubic'in, Süper Lig'in en değerli futbolcularından biri olduğunu vurguladı. Antalya kampında yaptıkları görüşmelerde tüm konularda kendisiyle anlaştıklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Skubic ile 3 yıl daha devam etme kararı aldık. Antalya'da bütün konularda anlaşmamıza rağmen Skubic imzayı Konya'da atmak istedi. Bu aidiyet hissi hepimizi çok mutlu etti ve bugün kendisi için burada imza töreni düzenledik. Performansından, takıma ve camiaya uyumundan son derece memnunuz. Onu artık bizden biri gibi görüyoruz. Öyle inanıyoruz ki, Skubic önümüzdeki süreçte kulübümüzü öngördüğümüz hedeflere ulaştırmada büyük katkı sağlayacak. Kendisine ve camiamıza imzanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kulübün diğer asbaşkanı Mustafa Aydınalp ise, Deni Milosevic'in imza töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: