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Konyaspor, Şampiyonlar Ligi aşkına hata yapmadı!

03.04.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan ev sahibi ekip, ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Göztepe'de Cherif Ndiaye'nin kırmızı kartı maça damga vurdu...

Konyaspor, Şampiyonlar Ligi aşkına hata yapmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Konyaspor, sahasında konuk ettiği rakibini ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Göztepe ise son haftalara girilirken, küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Endri Çekici ve 72. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

Göztepe'de Cherif Ndiaye, 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 58 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 8. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 18. sırada yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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