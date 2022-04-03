Konyaspor, Şampiyonlar Ligi aşkına hata yapmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Konyaspor, sahasında konuk ettiği rakibini ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Göztepe ise son haftalara girilirken, küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Endri Çekici ve 72. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

Göztepe'de Cherif Ndiaye, 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 58 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 8. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 18. sırada yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Kayserispor'u ağırlayacak.

