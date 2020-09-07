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Konyaspor, Selim Ay ile yollarını ayırdı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 07.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor, defans oyuncusu Selim Ay ile yollarını ayırdı.

Konyaspor, Selim Ay ile yollarını ayırdı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz ile özdeşleşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetleri için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

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