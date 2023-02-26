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Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'ten 4-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem tepkisi! "Bizi maçtan kopardı"

26.02.2023 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Takımın başında henüz galibiyetle tanışamayan Stanojevic, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e tepkide bulundu.

Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'ten 4-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem tepkisi! "Bizi maçtan kopardı"

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken, Konya ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamlamıştı. Maçın ardından konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

Stanojevic yaptığı açıklamada, "Bu şekilde bir maçtan sonra nasıl bir yorum yapmam gerektiğini bilemiyorum. Kırmızı karttan sonra yorumsuz kaldım. Elbette zorlu bir maçtı." dedi.

"5 DAKİKADA 4 SARI KART..."

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Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe yüzde 100 bir eforla oynadı, bu sorgulanamaz. Hakemin neden bize 5 dakikada 4 sarı kart verdiğiyle ilgili bir fikrim yok. Sorduğumda itirazla ilgili olduğunu söyledi. Fakat, bu durum biraz enteresandı." açıklamasını yaptı.

"11'E 11 DEVAM ETSEK..."

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Kırmızı kartın takımın direncini düşürdüğünü belirten Stanojevic, "11'e 11 devam etsek ne olurdu bilinmez. Fenerbahçe elinden geleni yaptı ve iyi oynadılar. Yine yenebilirlerdi ama biz daha iyi bir performans gösterebilirdik." ifadelerini kullandı.

"BİZİ MAÇTAN KOPARDI"

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Aleksandar Stanojevic ayrıca, "5 dakika içerisinde 4 sarı kart gördüğümüze dair hiçbir fikrim yok. Açıklama istedim ama muallak bir cevap verdiler. Bizi erken şekilde maçtan koparmış oldular." diye konuştu.

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