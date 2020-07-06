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  4. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Çok önemli bir 3 puandı

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Çok önemli bir 3 puandı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.07.2020 01:59 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, "Çok önemli bir 3 puandı. Son ana kadar mücadelemizi yaptık. Gol atma gücünü gösterdik." dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Çok önemli bir 3 puandı

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek "Çok önemli bir 3 puandı. Son ana kadar mücadelemizi yaptık. Gol atma gücünü gösterdik." diye konuştu.

Oyun olarak bu kadar çok kapanıp kontratakla çıkacaklarını bildiklerini dile getiren Korkmaz, "Çok iyi kapattılar. Biz de çok hareketli olmamıza rağmen girdiğimiz gol pozisyonlarında ceza sahası içinde yoğunlaşamadık. Geldiğimiz günden beri bunun üzerinde duramadık. Maça bu kadar yoğunlaşamadık ama sonunda kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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