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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

09.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

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Trabzonspor

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