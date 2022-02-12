YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

12.02.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2'nin ardından yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızlarını kaybettikleri hastalığı taşıyan 3 çocukları için mücadele veriyorlarKızlarını kaybettikleri hastalığı taşıyan 3 çocukları için mücadele veriyorlar
Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandıAydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladıTrabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

Konya Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:37
Öğle
13:09
İkindi
16:05
Akşam
18:32
Yatsı
19:48
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.