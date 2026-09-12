SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Konyaspor- Trabzonspor maçının VAR’ı Matej Jug oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug oldu.

Konyaspor- Trabzonspor maçının VAR’ı Matej Jug oldu
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Konyaspor ile Trabzonspor saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Asen Albayrak olacak.

Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug oturacak. Jug’a AVAR olarak Hüseyin Aylan eşlik edecek.

Süper Lig’de 5. haftada bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Samsunspor - Çorum FK: Onur Özütoprak
Corendon Alanyaspor - Göztepe: Tamas Bognar
Konyaspor - Trabzonspor: Matej Jug

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
-
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktıVe Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızına 'adam kaçırma' suçlaması! 'Şırıngayla bir madde enjekte etti'Fenerbahçe'nin eski yıldızına 'adam kaçırma' suçlaması! 'Şırıngayla bir madde enjekte etti'
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.