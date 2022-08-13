SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı! İşte detaylar...

Konyaspor Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı! İşte detaylar...

13.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de transfer harekatı sürüyor. Son olarak Konyaspor, 27 yaşındaki forvet Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi. İşte detaylar...

Konyaspor Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Uche Ikpeazu’yu transfer ederek forvet hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Ikpeazu kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

BEDAVA TRANSFER

DDS

İngiltere’nin farklı liglerinde oynayan Ikpeazu, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 27 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda Cardiff ve Middlesbrough takımlarıyla toplamda 35 maça çıktı. Yeni transfer, Konyaspor’da 29 numaralı formayı terletecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor 3 dakikada yıkıldı! 6 gollü maç...Konyaspor 3 dakikada yıkıldı! 6 gollü maç...
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde play-off'ta!Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
Şapkadan tavşan çıktı! F.Bahçe'den ters köşe "O gelirse şampiyonuz"Şapkadan tavşan çıktı! F.Bahçe'den ters köşe "O gelirse şampiyonuz"
Anahtar Kelimeler:
transfer Konyaspor son dakika transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'

Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'

O diyalog ortaya çıktı! Erce'ye tepkiler çığ gibi

O diyalog ortaya çıktı! Erce'ye tepkiler çığ gibi

İşte Okan Buruk'un Torreira-Mertens kararı!

İşte Okan Buruk'un Torreira-Mertens kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.