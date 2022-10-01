Konyaspor ile Ümraniyespor Süper Lig'in 8. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler karşılaşma öncesi maç bilgileri için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ KİMDİR?

Konyaspor Ümraniyespor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Mustafa Kürşad Filiz, geçmişte ulusal hakem olarak 3 büyüklerin birinin maçında düdük çalan ilk hakem olarak tarihe geçmiştir.

