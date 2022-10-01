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Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgisi!

01.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Ümraniyespor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 8. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Selahattşn Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi arama motorlarında 'Konyaspor Ümraniyespor maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgisi!

Konyaspor ile Ümraniyespor Süper Lig'in 8. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler karşılaşma öncesi maç bilgileri için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ KİMDİR?

Konyaspor Ümraniyespor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Mustafa Kürşad Filiz, geçmişte ulusal hakem olarak 3 büyüklerin birinin maçında düdük çalan ilk hakem olarak tarihe geçmiştir.

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