Konyaspor Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Konyaspor Ümraniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Konyaspor Ümraniyespor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Konyaspor Ümraniyespor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Mustafa Kürşad Filiz, geçmişte ulusal hakem olarak 3 büyüklerin birinin maçında düdük çalan ilk hakem olarak tarihe geçmiştir.
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