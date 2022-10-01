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Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor ile Ümraniyespor Süper Lig'in 8. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Selahattşn Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı. Birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ KİMDİR?

Konyaspor Ümraniyespor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Mustafa Kürşad Filiz, geçmişte ulusal hakem olarak 3 büyüklerin birinin maçında düdük çalan ilk hakem olarak tarihe geçmiştir.

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