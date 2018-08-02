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Konyaspor'un 'La Casa De Papel'li forma tanıtımı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 02.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor yeni sezon formalarının tanıtımı için İspanyol dizisi "La Casa De Papel"den esinlenerek hazırladığı video, sosyal medyada ilgi görüyor.

Atiker Konyaspor yeni sezon formalarını, İspanyol yapımı dizi "La Casa De Papel"den esinlenerek hazırladığı video ile tanıttı. Yeni sezon formalarının tanıtıldığı ve kulüp çalışanlarının rol aldığı tanıtım klibi, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor

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