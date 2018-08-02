Konyaspor'un 'La Casa De Papel'li forma tanıtımı

Atiker Konyaspor yeni sezon formalarını, İspanyol yapımı dizi "La Casa De Papel"den esinlenerek hazırladığı video ile tanıttı. Yeni sezon formalarının tanıtıldığı ve kulüp çalışanlarının rol aldığı tanıtım klibi, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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