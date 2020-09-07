Konyaspor'un U19 kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti

Konyaspor, U19 takımında görev alan kaleci Mustafa Berzan Tekbaş'ın denizde yaşadığı kaza sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
Mekanı cennet olsun.
Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.— Konyaspor Kurumsal (@KonyasporAS) September 7, 2020
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/jL8VxorCtA
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