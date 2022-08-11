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Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

11.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Vaduz bu maçı için geri sayım sürüyor. Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor, 1-1'lik ilk maçın rövanşında Vaduz ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans liginde oynanacak maç öncesi birçok vatandaş karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? Ayrıntılar haberimizde...

Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor bu akşam Vaduz ile kıyasiya mücadele edecekler. İlk maçtan deplasmanda 1-1'lik skorla ayrılan Konyaspor, kendi sahasında kazanıp play-off turuna yükselmek istiyor. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde...

konyaspor

KONYASPOR - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Vaduz
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