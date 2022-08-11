Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor bu akşam Vaduz ile kıyasiya mücadele edecekler. İlk maçtan deplasmanda 1-1'lik skorla ayrılan Konyaspor, kendi sahasında kazanıp play-off turuna yükselmek istiyor. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde...

KONYASPOR - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

