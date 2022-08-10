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Konyaspor-Vaduz maçına doğru

10.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğimize ve turu geçeceğimize inanıyorum"

Konyaspor-Vaduz maçına doğru

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın sahalarında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u ile yapacakları 3. eleme turu rövanş maçını kazanarak bir üst tura çıkmak istediklerini söyledi.

Palut, yeşil-beyazlı ekibin Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçın berabere bitmesini kendileri için avantaj ya da dezavantaj olarak niteleyemeyeceklerini belirtti.

Kendi sahalarında tek maç üzerinden turu geçme mücadelesi vereceklerinin altını çizen Palut, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğimize ve turu geçeceğimize inanıyorum. Biliyorsunuz Oğulcan'ın sakatlığı var. Şu anda tedavi sürecinde. Kahraman'ı da zaten bu Vaduz maçları için listede ismini yazmamıştık. O da bizimle yarın olamayacak. Onun dışında tam kadro bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Palut, bir gazetecinin 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenin yapıldığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın zeminin durumu hakkındaki sorusunu ise "Evet zemin hakkında çalışanlar bugün fotoğraf ve video gönderdiler. Ülke tanıtımı ve Konya'nın tanıtımı adına dün güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı. Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner." diye yanıtladı.

- Ahmet Oğuz: "Turu geçmek istiyoruz"

Yeşil-beyazlı oyuncu Ahmet Oğuz da turu geçmek istediklerini belirterek, "Turu geçtikten sonra da kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah maçı alıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." diye konuştu.

- Antrenman

Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra topla yapılan ısınma hareketleriyle devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Arabam.com Konyaspor - Vaduz maçına doğru

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Anahtar Kelimeler:
İlhan Palut Vaduz UEFA Avrupa Konferans Ligi

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