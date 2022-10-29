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Konyaspor ve Kasımpaşa galibiyeti unuttu! Maçın son anlarında iki takımın oyuncuları birbirine girdi...

29.10.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. 3 maçtır kazanamayan iki takım da bu maçı kazanarak moral bulmanın peşindeydi. Konya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın sonlarında iki ekibin oyuncuları arasında kavga çıktı.

Konyaspor ve Kasımpaşa galibiyeti unuttu! Maçın son anlarında iki takımın oyuncuları birbirine girdi...

Konyaspor , Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. İki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın son anlarında iki ekibin oyuncuları arasında kavga çıktı. Polisin saha içine girmesiyle gerginlik sona erdi.

POLİS SAHAYA GİRDİ

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Konyaspor-Kasımpaşa maçının son anlarında ortalık karıştı. Taraftarların da dahil olmasıyla birlikte polisler araya girdi ve olayı büyütmeden sonlandırdı.

KASIMPAŞA GOLÜ BULDU

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GOL | 50. dakikada Kasımpaşa Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor'un geriye gönderdiği pasla kaleci Ibrahim Sehic büyük bir hata ile Hajradinovic'in önüne topu gönderdi. Boşnak futbolcuya sadece dokunmak kaldı.

SKOR 1-1 OLDU

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GOL | Konyaspor, Guilherme'nin 82. dakikada attığı golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sol köşede Ikpeazu, 3 kişinin arasından ceza sahasına bindirme yapan Guilherme'ye pasını attı. Brezilyalı futbolcu çaprazdan şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

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