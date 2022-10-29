Konyaspor ve Kasımpaşa galibiyeti unuttu! Maçın son anlarında iki takımın oyuncuları birbirine girdi...

Konyaspor , Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. İki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın son anlarında iki ekibin oyuncuları arasında kavga çıktı. Polisin saha içine girmesiyle gerginlik sona erdi.

POLİS SAHAYA GİRDİ

Konyaspor-Kasımpaşa maçının son anlarında ortalık karıştı. Taraftarların da dahil olmasıyla birlikte polisler araya girdi ve olayı büyütmeden sonlandırdı.

KASIMPAŞA GOLÜ BULDU

GOL | 50. dakikada Kasımpaşa Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor'un geriye gönderdiği pasla kaleci Ibrahim Sehic büyük bir hata ile Hajradinovic'in önüne topu gönderdi. Boşnak futbolcuya sadece dokunmak kaldı.

SKOR 1-1 OLDU

GOL | Konyaspor, Guilherme'nin 82. dakikada attığı golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sol köşede Ikpeazu, 3 kişinin arasından ceza sahasına bindirme yapan Guilherme'ye pasını attı. Brezilyalı futbolcu çaprazdan şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

