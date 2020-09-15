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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

KONYA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada devam edilen idman, koşu, açma ve germe hareketleriyle tamamlandı.

Öte yandan, sakatlığı geçen Paolo Hurtado ve sezon başından beri çalışmalarına takımdan ayrı altyapı tesislerinde devam eden kaleci Serkan Kırıntılı, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda takımla çalışmaya başladı.

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