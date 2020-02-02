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Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 02.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan Miya'nın bir ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edilen Farouk Miya'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

UGANDALI FUTBOLCUNUN DURUMUYLA İLGİLİ ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, Antalyaspor maçında sakatlanan futbolcularımız Farouk Miya ve Rogerio Thuram'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Türksoylu, futbolcumuz Miya'nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine hemen başlandığını ancak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti. Türksoylu, ayrıca oyuncumuz Rogerio Thuram'ın alt çenesinde 3 santimetre yarası olduğunu, 4 dikiş atıldığını ancak Yakutel Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı."

Her iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.,

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Farouk Miya İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram

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