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Konyasporlu Muric, yeni takımıyla daha çok gol atmayı hedefliyor:

02.07.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu sezon, geçen sezona göre daha çok gol atıp ve asist yapmak istiyorum"

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni transferlerinden Robert Muric, takıma geldiği için mutlu olduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulanan Muric, yeni sezonda takımla güzel bir ortamda çalıştığını belirtti.

Takımda atmosferin yerinde olduğunu bildiren Muric, "Konyaspor beni geçen sezon da istemişti, şimdi buradayım. Burada olmaktan ve bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Muric, takımdaki arkadaşlıklardan memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Geldiğimde takım arkadaşlığının harika olduğunu gördüm. Takımda çalışanlar bile aynı şekilde çok iyiler. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdim. Bu sezon, geçen sezona göre daha çok gol atıp ve asist yapmak istiyorum." diye kaydetti.

Takımla kamp çalışmalarının iyi olduğunu aktaran Muric, şöyle devam etti:

"Hazırlık kampında harika iş çıkarıyoruz. Avrupa maçına hazır olacağımıza inanıyorum. Domagoj Pavicic ile başka takımlarda oynadım, şimdi burada da birlikte oynayacağım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. O benim, ben onun nasıl oynadığını biliyoruz. Onun ilk yurt dışı tecrübesi olacak. Nasıl yapacağız göreceğiz ama burada olduğundan memnunum."

Muric, Balkanlı futbolcularla aynı dili konuştuklarını ve kolayca anlaşabileceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar burada bir kaç yıldır oynuyorlar. Her şeyi onlara sorabilirim. Onlar da bana yardımcı olur. Taraftarlarımızdan da çok mesaj aldım. 'Hoş geldin, sen kralsın' bu tip mesajlar. Taraftarlar her zaman bizim için önemlidir. Bizlere çok enerji veriyorlar. Skorda geriye düştüğümüzde onlara ihtiyacımız var. Bu takıma elimden gelenin en iyisini vereceğim."

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