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Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 10.07.2020 07:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Konyaspor'un Gaziantep'e yenildiği maçta olaylar çıktı. Maçın bittiği zannedilerek statta müzik çalınınca çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u teknik direktörü Bülent Korkmaz, zor sakinleştirdi.

Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, öne geçtiği maçta Gaziantep Futbol Kulübü'ne son dakikalarda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. 90+9'daki golün ardından maçın bittiği zannedilerek statta müzik çalınınca iki takım oyuncuları arasında sinirler gerildi.Konyaspor'da Uğur Demirok çılgına dönerken tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcusunu sakinleştirmekte güçlük çekti. Korkmaz'ın Uğur'u sakinleştirmeye çalışırken öğrencisinin yakasına yapışması görüntülere yansıdı.Futbolcular soyunma odasına giderken, maçın hakemi Hüseyin Göçek, oyuncuları geri çağırdı.

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