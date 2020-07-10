Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, öne geçtiği maçta Gaziantep Futbol Kulübü'ne son dakikalarda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. 90+9'daki golün ardından maçın bittiği zannedilerek statta müzik çalınınca iki takım oyuncuları arasında sinirler gerildi.Konyaspor'da Uğur Demirok çılgına dönerken tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcusunu sakinleştirmekte güçlük çekti. Korkmaz'ın Uğur'u sakinleştirmeye çalışırken öğrencisinin yakasına yapışması görüntülere yansıdı.Futbolcular soyunma odasına giderken, maçın hakemi Hüseyin Göçek, oyuncuları geri çağırdı.
Burak ve Gökhan'ın son durumlarını açıkladı!
Beşiktaş'ta Atiba şoku! O maçta yok...
Başkan açıkladı! "F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık"
PFDK'dan G.Saraylı yıldıza 2 maç ceza!
F.Bahçe'ye PFDK şoku!
Galatasaray'dan Sekidika yalanlaması
Rakibinin kolunu ısırdı, büyük ceza yedi!
Hüseyin Çimşir problemi söyledi
Trabzonspor yara aldı!
Yıldız golcü 41 yaşında futbola veda etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum