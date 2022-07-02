Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takımlar ve tarihleri belli oldu.
Kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan İç Anadolu ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Konyaspor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 5 Temmuz Salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7 Temmuz Perşembe günü ise Çaykur Rizespor ile hazırlık maçları yapacak.
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