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Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu

02.07.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takımlar ve tarihleri belli oldu.

Kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan İç Anadolu ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 5 Temmuz Salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7 Temmuz Perşembe günü ise Çaykur Rizespor ile hazırlık maçları yapacak.

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Süper Lig Konyaspor hazırlık yeni sezon

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