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  4. Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

18.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, BATE Borisov takımını geçtiği takdirde 3. eleme turunda Koper-Vaduz eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak

Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor'un muhtemel rakipleri belirlendi.

Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Konyaspor ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.

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