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Konyaspor'un yeni sezondaki isim ve forma sponsoru "arabam.com" sitesi oldu

18.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un yeni sezondaki isim ve forma sponsoru "arabam.com" sitesi oldu

Konyaspor'un yeni sezondaki isim ve forma sponsoru "arabam.com" sitesi oldu

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ile arabam.com internet sitesi arasında Süper Lig 2022-2023 sezonu sonuna kadar 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Sponsorluk anlaşmasının tanıtım,ı Konyaspor Kulüp Başkanı Özgökçen ve iLab Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say'ın katılımıyla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapıldı.

Törende konuşan Özgökçen, futbol endüstrisini sponsor anlaşmalarıyla ayakta tutmanın vazgeçilmez bir gerçek olduğunu söyledi.

Başkan Özgökçen, anlaşmanın bir yıllık olduğunu belirterek, "Bu birlikteliğin hem şehrimize hem takımımıza hem futbola hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu konuda iLab Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say nezdinde iLab Holding ailesine teşekkür ediyorum. Arabam.com anlaşmasıyla yapılan teklifi açıklamak doğru olmaz ama Konyaspor camiasını tatmin edecek bir meblağı ihtiva etmektedir." dedi.

Başkan Özgökçen ayrıca, Konyaspor olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini belirterek, takıma yeni bir forvet transferi için arayışlarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Konyaspor'a isim ve forma sponsoru olan iLab Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say da Konyaspor'un geçtiğimiz sezon çok başarılı bir performans ortaya koyarak ligi üçüncü tamamlamasının yadsınamaz bir başarı olduğunu kaydetti.

Konyaspor'un bu sene kutlayacağı 100 yılında bu sponsorluk anlaşmanın şehre ve takıma katkı sağlamasını umut ettiğini vurgulayan Say, "Şirketimizin amaçları büyük, Konyaspor'un amaçlarının da büyük olduğunu biliyoruz, dolayısıyla amaçları büyük olan iki organizasyonu bugünkü anlaşmamız bir araya getiriyor. Hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Toplantının sonunda Başkan Özgökçen ve Mustafa Say, Konyaspor formasıyla birlikte gazetecilere poz verdi.

Arabam.com internet sitesi Konyaspor'un yeni sezondaki sponsoru oldu

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