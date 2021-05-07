Kooperatif kuran 21. yüzyılın "Fatma Bacıları" kadın dayanışmasına örnek oluyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de kooperatif kuran 7 girişimci kadın, yaklaşık 800 yıl önce aynı topraklarda Fatma Bacı ve arkadaşlarının Bacıyanı Rum teşkilatıyla yaşattıkları kadın dayanışmasını 21. yüzyılın sosyal hayatına yansıtıyor.

Avukat, muhasebeci, işletmeci ve mühendislerin de aralarında olduğu kadınlar, Kırşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hem bölgelerindeki gıda üreticisi kadınların ürününü alarak pazarlıyor hem de atölyelerinde 10 kadına iş imkanı sunuyor.

Ahiliğin Anadolu topraklarında yaygınlaşmasında erkekler kadar, Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı'nın öncülüğünde kurulan kadın dayanışma teşkilatı Bacıyanı Rum'u örnek alan girişimci kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen güç şartlarda da olsa çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda ürünlerine bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'tan ilhamla "Tezene" ismini veren girişimci kadınların tescilini aldıkları marka ilgi görüyor.

Kırşehir Belediyesinin desteğiyle Ahi Evran Külliyesi'nde açtıkları atölye ve satış yerinde faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyesi kadınlar, elde edecekleri gelirle daha çok kadına ulaşmanın planlarını yapıyor.