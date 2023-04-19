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Kooperatif kurucusu, yıkılan apartmanın yerini dahi bilmediğini savundu

19.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, yıkılan binanın nerede olduğunu dahi bilmediğini öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 12 katlı Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, emniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.R.A, 16 Şubat'ta tutuklanan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik'in arkadaşı olduğunu belirterek, "Ali Şevik, bir kooperatif kurup inşaat yapacağını ve kooperatif kurmak için üye eksiği olduğunu söyledi. Benden kooperatife üye olmam için ricada bulundu. Ben de Ali Şevik arkadaşım olduğu için Zeray Yapı Kooperatifine üye oldum ve kendi büromda evrakları imzaladım." ifadesini kullandı.

Kentte farklı inşaat işleriyle uğraştığını ancak Zeray Apartmanı'nın yapımının tüm aşamasında Ali Şevik'in sorumlu olduğunu savunan M.R.A, şunları kaydetti:

"1975 yılında Adana'ya geldim. O tarihten itibaren inşaat sektöründe iş yaptım. Depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın nerede olduğunu bilmiyorum. İnşaatın yerini dahi bilmiyorum. Kooperatifte hiçbir toplantıya katılmadım. Apartmanın yapımıyla ilgili bir bilgim yoktur. İnşaatın tüm arsa alım, inşaatın yapılması ve satılması gibi konularla Ali Şevik ilgilendi. Ben o dönemde de inşaatın yerini bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

MÜTEAHHİT ALİ ŞEVİK TUTUKLANMIŞTI

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Ali Şevik, savcılık ifadesinde, lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim." şeklinde beyan vermişti.

Şevik, Zeray Yapı Kooperatifinin 1997 yılında kurulduğunu, binanın yapımının ise 2004 yılında tamamlandığını belirtmişti.

Kolon betonlarından alınan karot incelemesinde "deprem dayanıklılık testini" geçemediği belirlenen apartmanın müteahhidi Ali Şevik'in tutuksuz ağabeyi Mehmet Şevik ise kardeşinin binanın müteahhidi olduğunu emniyette öğrendiğini ileri sürmüştü.

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