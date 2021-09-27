Kooperatifte üretilen karton bardakların geliriyle engelliler desteklenecek

ORHAN YOLDAŞ - Malatya Engelliler Kooperatifi (MEKOOP) ürettiği karton bardakların satışından elde ettiği geliri engellilere aktaracak.

MEKOOP Başkanı Naile Altuntaş, AA muhabirine, 19 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürdüğünü, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle doktora gittiğinde kas hastalığı teşhisi konduğunu, ağabeyinin de aynı hastalıkla 20 yıla aşkın süredir mücadele ettiğini söyledi.

Babasının duvar ustası olduğunu ve geçmişte çok maddi sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Altuntaş, geçirdiği zor günler sonrası çeşitli sivil toplum kuruluşlarında engellilerle ilgili projelere katıldığını ve bu kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını (KOOP-DES) öğrenince engelli kooperatifi kurmak için arkadaşlarıyla kolları sıvadıklarını aktaran Altuntaş, ilk başta kadın kooperatifi olarak başladıklarını, sonrasında ise değişikliğe giderek MEKOOP'u hayata geçirdiklerini ifade etti.

Altuntaş, engellilerin hayatlarına dokunmak istediklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaklarım ve ben buradan hiçbir maddi gelir almadan sosyal sorumluluk projesi olarak kooperatifi başlattık. Buradan engelli arkadaşlarımızın hayatına maddi olarak dokunmak istiyoruz. Tek kullanımlık malzemeler, mutfakta kullanılan plastik köpük ve karton eşyaları üretmek için başladık. Şu an paramız yettiği kadar malzeme aldık ve karton bardak üretimine başladık, çay, kahve bardağı üretiyoruz. Diğer ürünlerin de toptancılık ve satış kısmıyla ilgilenmeye başlayacağız. Ticaret Bakanlığımızdan destek aldık ve bir aydır karton bardak üretiyoruz."

- "Maddi durumu iyi olmayan engelli arkadaşlara destekte bulunacağız"

Naile Altuntaş, ürettikleri karton bardakları kendi imkanlarıyla satmaya çalıştıklarını ve bölge halkından da destek beklediklerini kaydederek, "Satıştan elde ettiğimiz kar, masraflarımız çıktıktan sonra tamamı engelli arkadaşlarımıza destek için gidecek. Maddi durumu iyi olmayan engelli arkadaşlarımıza destekte bulunacağız. Bizim bunu yürütebilmemiz için Malatya'nın esnafına ve hayırsever insanlarına ihtiyacımız var. Bu işi büyüterek engelli arkadaşlarımıza iş imkanı sağlarsak hep birlikte mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Şu anki kapasiteleriyle bir saat içerisinde 3 bin bardak üretimi gerçekleştirebildiklerini belirten Altuntaş, "Şu ortamı oluştururken ciddi bir borca girdik, bu borcu ödemek için destek ve ham maddeye ihtiyacımız var. Ham maddemiz olduktan sonra üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

