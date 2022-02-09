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Köpeğe çarpan otomobil devrildi

09.02.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeğe çarpan otomobil devrildi

Konya’nın Kulu ilçesinde bir otomobilin köpeğe ve ardından aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alihan Çiçek idaresindeki 06 CJM 571 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Ankara Caddesi'nde, önüne aniden çıkan köpeğe çarptı.

Ardından refüjdeki aydınlatma direklerine çarpan otomobil, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Çiçek ve yanında bulunan Mevlüt Can Yılmaz, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

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