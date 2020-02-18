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Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

SAMSUN HABERLERİ  | 18.02.2020 23:10 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu anne köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taş atan şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.Olay, 2 gün önce pazar akşamı Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3.

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu anne köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taş atan şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.
Olay, 2 gün önce pazar akşamı Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre O.Z. isimli zanlı, 7 yavrusu bulunan ’Şirin’ isimli köpeğe taş atarak yaraladı. Aynı sokakta oturan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) Bafra Temsilcisi Emine Aydar, olaya müdahale ederek yaralı köpeği veterinere götürdü. 2 gündür tedavi gören köpek tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Aydar, köpeğe taş atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla O.Z.’den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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