Köpeğe tecavüz eden caninin serbest kalması Gökhan Özoğuz'u çileden çıkardı

Ankara’da sahibinin cenaze nedeniyle emanet ettiği köpeğe tecavüz ederek ölmesine neden olan Volkan Uzun gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Uzun’un serbest bırakılması sosyal medyada yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter’da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

Volkan Uzun denen caninin serbest bırakılmasına bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Gökhan Özoğuz sosyal medyadan isyan etti. Ünlü şarkıcı açıklamasında "Köpeğe tecavüz edip öldürmek? Bu ve bunun gibi pislikler ceza almıyor mu şimdi? Bu yaratıkların halkın içinde dolaşmaları tehdittir! Asla serbest dolaşmamalıdırlar" dedi.

Özoğuz daha sonraki açıklamasında ise "Bakın bu çocuk ve kadın katillerini ve tecavüzcülerini hiç unutmamalıyız. Bunlar halkın içinde asla rahat nefes almamalıdır. Cezasını çekip yargının elinden kurtulsa da, asla halkın vicdanının şerrinden kurtulamamalıdırlar. Allah belalarını versin!" dedi.