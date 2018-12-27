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Köpeğin tasması asansör kapısına sıkışınca dehşet yaşandı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Rusya'da köpeğiyle asansöre binen kadın, köpeğin tasmasının kapıya sıkışması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Tüm denemelerine rağmen köpeğin tasmasını çekmeyi başaramayan kadın, asansör de hareket edince köpeğinin boğulması durumuyla karşı karşıya kaldı. Ancak kötü bir son yaşanmadan asansör, tehlike algılaması sonucu dururken yaşanan o anlar kameraya kaydedildi.

Rusya’da sahibinin dikkatsizliği az daha bir köpeği canından ediyordu. Mejdureçensk kentinde yaşanan olayda, köpeğin tasması, kadın sahibinin dikkatsizliği sebebiyle asansörün kapısına sıkıştı.

Neye uğradığını şaşıran köpek bir anda asansörün tavanına yükselirken, kadın da tasmanın ipini aşağı doğru çekmeye başladı. Asansör sistemi tehlikeyi algıladı ve iki kat arasında durdu. Olay yerine sevk edilen ekipler kadını ve köpeğini kurtardı. Köpeğin olayı yara almadan atlattığı açıklandı.

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rusya asansör köpek tasma sıkışma

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