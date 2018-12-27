Köpeğin tasması asansör kapısına sıkışınca dehşet yaşandı

Rusya’da sahibinin dikkatsizliği az daha bir köpeği canından ediyordu. Mejdureçensk kentinde yaşanan olayda, köpeğin tasması, kadın sahibinin dikkatsizliği sebebiyle asansörün kapısına sıkıştı.

Neye uğradığını şaşıran köpek bir anda asansörün tavanına yükselirken, kadın da tasmanın ipini aşağı doğru çekmeye başladı. Asansör sistemi tehlikeyi algıladı ve iki kat arasında durdu. Olay yerine sevk edilen ekipler kadını ve köpeğini kurtardı. Köpeğin olayı yara almadan atlattığı açıklandı.



