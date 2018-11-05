Köpek cinsleri: En popüler büyük ve küçük köpek cinsleri ile av köpeği cinslerinin özellikleri!

İnsanın en iyi dostu olarak anılan köpekler en sevilen evcil hayvanlardandır. Dünyanın hemen her yerinde pek çok farklı köpek cinsi yer almaktadır. Köpekseverlerin köpek cinsi tercihleri de farklı olabiliyor. Kimisi büyük kimisi de küçük köpek cinslerini tercih edebiliyor. Küçük köpek cinsleri şehirde bakmak için daha uygunken büyük köpek türleri de etkili bekçilerdir. Büyük köpek türleri genellikle çocuklarla daha iyi anlaşırken küçük köpeklerin bakımı daha kolaydır. Bu yüzden bir köpek sahibi olmadan önce ne istediğinizi iyi değerlendirmeniz gerekir. Yeni bir köpek sahibi olmak heyecan verici bir süreçtir. Peki nasıl bir köpek istiyorsunuz. Köpeklerin cinslerine göre sadece boyutları değil karakterleri de değişiklik göstermektedir. Köpek sahibi olacakların arayışına yardımcı olmak için en popüler av köpekleri ile büyük - küçük köpek cinslerini özellikleri ile birlikte derledik. KÜÇÜK KÖPEK CİNSLERİ 1. Beagle: Bu sevimli ve komik köpek cinsi sahiplerine hayrandır ve dost canlısı bir karaktere sahiptir. Özellikle çocuklu aileler Beagle cinsi köpeklerle keyifli vakit geçirmektedir. Beaglelar ayrıca av köpekleridir. Mükemmel koku alma duyuları vardır ve kısa bacakları yere daha yakın olmalarına ve kokuyla iz takibi yapmalarına yardımcı olur. Beaglelar sık ses çıkartan bir türdür. Yani köpek havlamasının sorun olacağı bir yerde oturuyorsanız bir Beagle sıkıntı olabilir. Ev eğitiminin verilmesi de zordur, sabır gerektirir.

2. Fransız Bulldog: Neşeli bir mizaca sahip olan Fransız Buldogg cinsi sevimli bir arkadaş isteyenler için birebirdir. 3. Yorkshire Terrier: Bu küçük köpek cinsi eğitime açık, meraklı ve hep gözü açıktır. Yam bir kucak köpeği olmasının yanında onunla uzun yürüyüşlere de çıkabilirsiniz. Yorkshire Terrier boyuna ters orantılı bir mizaca sahiptir. Hani boyuna bakmadan büyük köpeklere havlayan köpekler vardır ya, Yorkshire Terrierler tam da öyledir. 4. Kaniş, Fino Köpeği (Poodle): Oyuncu, zeki ve genel olarak sevimli bir köpek arıyorsanız kanişler ya da diğer adıyla finolar tam size göredir. Güzel ve zarif bir köpek türü olan poodlelar bazen biraz geveze olabiliyorlar. Kanişlerin sık tercih edilmesinin nedenlerinden biri de hipoalerjenik yani alerjik reaksiyona yol açma olasılıklarının daha az olmasıdır. 5. Dachshund veya Sosis: Türkiye’de sosis diye anılan Dachshund cinsi, sevgi dolu, zeki ve komiktir. Av köpeği kökenli olmaları nedeniyle boylarına rağmen kuvvetli bir avcı kimliğine sahiptir. Bu eğlenceli köpek türü uzun sırtları nedeniyle sağlık problemleri yaşayabiliyorlar. Taşınıp kaldırılırken dikkat edilmesi gerekmektedir.

BÜYÜK KÖPEK CİNSLERİ 1. Alman Kurdu: Zeki, kolayca eğitilebilen ve bekçilik özelliği yüksek olan alman kurtları en popüler büyük köpek cinslerinden biridir. Çocuklar da arası iyi olan Alman kurtları yeteri kadar egzersiz yapabilir yani bolca yürütülüp koşturulursa apartman dairesinde de kalabilirler. 2. Golden Retriever: özellikle çocuklu aileler arasında çok popüler bir köpek olan Golden Retrieverlar zeki ve oyuncu bir türdür. Top veya başka şeylerin peşinden koşmayı ve yakalamayı severler. Kolay eğitilen Golden Retrieverlar iç mekanlarda oldukça hareketli olabilirler ve bolca koşmaya ihtiyaç duyarlar. 3. Rottweiler: Büyük ve güçlü köpek sevenlerin en çok tercih ettiği türlerden biri Rottweiler’dır. Apartman dairesinde bakımı zordur çünkü fiziksel aktivite ihtiyaçları çoktur. İyi bir bekçi olan Rottweilerlar fazla oyuncu değildirler. Benel olarka çocuklu ailelere de önerilmemektedir. 4. Collie: Türkiye’de özellikle Lessie dizisi ile tanınan Collie cinsi çocuklarla arası iyi olan, eğitime yatkın ve iyi bir bekçi köpeği türüdür. Uzun tüyleri ile bakım gerektiren ve bol harekete ihtiyaç duyan collieler apartman dairesinde bakmak için zor olabilir.