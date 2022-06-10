Köpekbalığı penisini koparttı! Saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Brezilya’nın Piedade plajında erkek kardeşiyle beraber köpekbalığı uyarısı gösteren işaretlerle kapatılan bölgede yüzen 18 yaşındaki Jose Ernestor da Silva, cankurtaranların kendisini uyarmasından yaklaşık birkaç saniye sonra köpekbalığı saldırısına uğradı. Cinsel organı parçalanan adam erkek kardeşinin yardımıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Kıyıya vardığında kanlar içinde yürüyen adam bir anda yere yığıldı ve yakınlardaki Recife kentindeki Restauracao Hastanesi'ne götürüldü. Üç saatlik operasyona rağmen doktorlar Silva’nın hayatını kurtarmayı başaramadı.

KAN AKIŞINI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerinde bulunan cankurtaran ve görevlilerin ilk müdahalesinde Silva’nın kasık bölgesinden akan yoğun kan akışı durdurulmaya çalışıldı. Recife Restauracao Hastanesi müdürü Miguel Arcanjo, “Hastaneye bilinci kapalı bir şekilde geldi. Çok ciddi ve derin bir yaraydı. Saat 21.30’ta biten ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Çok kan kaybetti, yaşadığı hipovolemik şok sonucunda iyileşemedi” dedi.



