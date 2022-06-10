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Köpekbalığı penisini koparttı! Saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

10.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Piedade plajında korkunç bir olay yaşandı. Turistlerin uğrak noktalarından biri olan plajda cankurtaranların tüm uyarılarına rağmen yüzmek için denize giren 18 yaşındaki Jose Ernestor da Silva isimli bir adam köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığının cinsel organını ısırması sonucunda fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köpekbalığı penisini koparttı! Saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Brezilya’nın Piedade plajında erkek kardeşiyle beraber köpekbalığı uyarısı gösteren işaretlerle kapatılan bölgede yüzen 18 yaşındaki Jose Ernestor da Silva, cankurtaranların kendisini uyarmasından yaklaşık birkaç saniye sonra köpekbalığı saldırısına uğradı. Cinsel organı parçalanan adam erkek kardeşinin yardımıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Kıyıya vardığında kanlar içinde yürüyen adam bir anda yere yığıldı ve yakınlardaki Recife kentindeki Restauracao Hastanesi'ne götürüldü. Üç saatlik operasyona rağmen doktorlar Silva’nın hayatını kurtarmayı başaramadı.

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KAN AKIŞINI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

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Olay yerinde bulunan cankurtaran ve görevlilerin ilk müdahalesinde Silva’nın kasık bölgesinden akan yoğun kan akışı durdurulmaya çalışıldı. Recife Restauracao Hastanesi müdürü Miguel Arcanjo, “Hastaneye bilinci kapalı bir şekilde geldi. Çok ciddi ve derin bir yaraydı. Saat 21.30’ta biten ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Çok kan kaybetti, yaşadığı hipovolemik şok sonucunda iyileşemedi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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