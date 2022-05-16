Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Keane Hayes, Kaliforniya sahilinde ıstakoz dalışı yaparken korkunç bir köpek balığı saldırısına uğradı. Olayın farkında olmayan ancak duyduğu çığlıklardan dolayı endişe hisseden annesini, babası ''Köpekbalıkları yiyordur onu şimdi.'' diye şaka yaparak telkin etmeye çalışmıştı. Denizden gelen bu çığlığın, gerçekten de bir köpekbalığı tarafından vahşice saldırıya uğrayan oğluna ait olduğunu öğrenince şok oldu.

KENDİNİ KURTARDI

29 Eylül 2018'de 13 yaşındaki Keane Hayes, Kaliforniya kıyılarında ıstakoz için dalış yaparken vücudunun şiddetli bir şekilde çekildiğini hissetti. İlk başta dalış partneri tarafından şaka yapıldığını düşündükten sonra aşağıya bakan genç dalgıç giysisinin parçalandığını ve ağır bir kanaması olduğunu fark etti. Çığlık atan Keane, yakındaki bir kanoya kürek çekecek gücü buldu ve kıyıya götürüldü.

ŞAKASI GERÇEK OLDU

Bu arada, Keane'nin ebeveynleri kıyıda, oğullarının korkunç durumundan habersizdiler. Annesi Ellie Hayes, çığlıkları duyduğunda kocası Ben'e telefon ettiğini söyledi. Ben ise "Muhtemelen bir köpekbalığı onu yiyordur şimdi." diyerek dalga geçmişti. Keane köpek balığı tarafından yenmemiş olsa da vahşice hırpalanmıştı.

KORKUNÇ YARALAR ALDI

Köpekbalığının ısırığı vücudunun büyük bölümünü parçalamıştı ve cankurtaranlar onu kurtardıktan sonra ciğerlerini görebildiklerini anlattılar. Saldırıda ayrıca kürek kemiğini kırmış, üst kolunu parçalamış, omuz eklemini çevreleyen kaslar ve tendonlarını yırtmış ve sırtına birkaç yara almıştı. Ayrıca orta ve alt sırtını kaplayan kaslarının bazı parçaları da eksikti. Keane beş saat süren bir ameliyata alındı ve yaraları için vücuduna 1000'den fazla dikiş atıldı.

GERİ DÖNDÜ

Şimdi 17 yaşında olan Keane saldırıya rağmen suya geri döndü. Geçen yıl, köpekbalıkları korkusunu yenmek için denizde 351 gün geçirdi. Beacon's Beach'te vahşice saldırıya uğradığı o yere dönen Keane, "Oraya geri dönmek ve güzel anılar biriktirmek güzeldi" dedi.

