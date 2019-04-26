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Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 26.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Tehlikeli büyük beyaz köpekbalığı, bir deniz kaplumbağasını bütün olarak yutmaya çalışırken boğuldu. Ortaya çıkan 2.050 kiloluk kanla kaplı avcının görüntüleri ise dehşet vericiydi.

Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

Japonya kıyılarında meydana gelen korkunç olayda 2.050 kiloluk büyük beyaz köpek balığı bir deniz kaplumbağasını bütün olarak yutmaya çalışınca boğularak can verdi. Ortaya çıkan kanlı görüntüler ise dehşet vericiydi.

Balıkçı Greg Vella, köpekbalığının cansız bedeninin ağlarına takıldığını görünce hemen köpekbalığının fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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Facebook'ta paylaşımları şu notla yaptı:

“Ben sıradan bir balık avına çıktığım sırada radyoda, etrafta ağzında büyük bir deniz kaplumbağasıyla yüzen beyaz bir köpekbalığının bulunduğunu duydum."

"İnsanlar bu konuda şaka yapmaya başladı, ben çok fazla bu konuyu önemsemedim."

"Sonra ertesi gün, ağlara takılmış halde köpekbalığının cansız bedenini buldum." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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Görüntüler Ticari Somon, Albacore ve Yengeç Balıkçıları grubuna gönderildikten sonra 9.000'den fazla paylaşıldı.

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Bu köpekbalığı, 2.050 kilo ağırlığındaydı, ancak okyanusta yüzen en büyük beyaz köpekbalığı değil.


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Korkunç köpekbalığı kaplumbağa deniz canlısı köpekbalığı saldırısı balıkçı
 

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