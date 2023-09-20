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Kopenhag'da Galatasaray maçı öncesi taraftarları kızdıran açıklama!

20.09.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kamil Grabara

Kamil Grabara

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: FC Copenhagen
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Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran Grabara, dev mücadele öncesi tepki çekti. İşte Grabara'nın sözleri...

"İLK KEZ BÖYLE BİR ATMOSFERDE OYNAMAYACAĞIZ"

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"İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum."

"FENERBAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"

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"Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusuna Grabara "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" sözlerini kullandı ve dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki kaleci, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya ise "Polonyalı bir arkadaşımdan"

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