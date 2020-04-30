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Kopenhag'dan Zanka'ya: Sözleşmeni feshet, gel

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Zanka için eski takımından flaş bir teklif geldi. Kopenhag'da teknik direktör Stale Solbakken, "Sözleşmesini feshederse gelsin" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kopenhag'dan Zanka'ya: Sözleşmeni feshet, gel

Fenerbahçe'nin devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı ve Alman ekibinin bonservisini almayacağını açıkladığı Mathias "Zanka" Jörgensen'in eski kulübünden açıklama geldi.

"SÖZLEŞMESİNİ FESHEDERSE GELSİN"

Zanka'nın "Geri dönmek isterim" dediği Kopenhag'da teknik direktör Stale Solbakken, "Sözleşmesini feshederse gelsin" şeklinde bir açıklama yaptı.

"İNDİRİM YAPMALI"

Danimarkalı oyuncunun maliyetinin çok yüksek olduğunu kaydeden teknik adam, "Zanka bizim için bir seçenek değil. Eğer gerçekten evine dönmek istiyorsa, maaşında büyük bir indirim yapmalı. Ayrıca Fenerbahçe ile de sözleşmesini feshetmeli ki onu alma şansımız olsun" dedi.

"DÖNMEK İSTİYOR"

17 yaşından 22 yaşına kadar Kopenhag forması giyen Zanka geçtiğimiz günlerde, "Başladığın yere dönmek çok güzel olur. Kopenhag'da oynamış olan tüm arkadaşlarım, zaman zaman geri dönmeyi konuşuyoruz. Danimarka'ya geri dönmek, harika olur" ifadelerini kullanmıştı.

"COMOLLI GİTTİ, BEN DE GİTTİM"

Zanka ayrıca, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı" diyerek Comolli'ye dikkat çekmişti.

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