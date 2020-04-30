Kopenhag'dan Zanka'ya: Sözleşmeni feshet, gel

Fenerbahçe'nin devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı ve Alman ekibinin bonservisini almayacağını açıkladığı Mathias "Zanka" Jörgensen'in eski kulübünden açıklama geldi.
Zanka'nın "Geri dönmek isterim" dediği Kopenhag'da teknik direktör Stale Solbakken, "Sözleşmesini feshederse gelsin" şeklinde bir açıklama yaptı.
Danimarkalı oyuncunun maliyetinin çok yüksek olduğunu kaydeden teknik adam, "Zanka bizim için bir seçenek değil. Eğer gerçekten evine dönmek istiyorsa, maaşında büyük bir indirim yapmalı. Ayrıca Fenerbahçe ile de sözleşmesini feshetmeli ki onu alma şansımız olsun" dedi.
17 yaşından 22 yaşına kadar Kopenhag forması giyen Zanka geçtiğimiz günlerde, "Başladığın yere dönmek çok güzel olur. Kopenhag'da oynamış olan tüm arkadaşlarım, zaman zaman geri dönmeyi konuşuyoruz. Danimarka'ya geri dönmek, harika olur" ifadelerini kullanmıştı.
Zanka ayrıca, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı" diyerek Comolli'ye dikkat çekmişti.
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