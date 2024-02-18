Kopuk dizisi reytinglere yenildi! 5. bölümde final kararı

Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Biran Damla Yılmaz, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan dizi isimlerin yer aldığı Kopuk dizisi final yapıyor.

“Kopuk” dizisi modern bir Robin Hood hikâyesi olarak dikkat çekiyordu. MedYapım’ın güçlü kadrosuyla öne çıkan dizisinin 3. bölümünün reytinglerinin az da olsa artması umut vermiş, 4. bölümünün de izlenmelerine göre final kararının alınıp alınmayacağı konusunda kanal ve yapım şirketi karara varmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son bölümde de düşük izlenmeler sonrası dizinin 5. bölümde bitmesine karar verildi.

Kopuk’un yerine son anda eylül sezonuna ertelenmesine karar verilmezse MedYapım’ın diğer yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım yayınlanacak.







