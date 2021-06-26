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Koray Altınay: Büyük bir camiaya geldim

26.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor’a 2 yıllık imza atan sağ bek oyuncusu Koray Altınay, mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

Koray Altınay: Büyük bir camiaya geldim

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu imza töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sivasspor formalı fotoğrafını paylaştı.

Genç futbolcu paylaşıma, "Hoş buldum Demir Grup Sivasspor taraftarı! Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim!" notunu ekledi. Paylaşım kısa sürece binlerce etkileşim topladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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