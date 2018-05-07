SPOR

Koray Günter Genoa'ya transfer oluyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'da fazla forma şansı bulmayan genç stoper Koray Günter, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oluyor.

Koray Günter Genoa'ya transfer oluyor!

Galatasaray'ın Alman asıllı stoperi Koray Günter'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Genoa, 1994 doğumlu stoperin transferi için çalışmalara başladı.

Dün akşamki maçta genç Arjantinli stoper Gonzalo Nicolas Virano'nun da tribünde olduğu ve Genoa'nın bu iki transferle birlikte savunma hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.

Koray Günter, Galatasaray'la son resmi maçına 1 Şubat 2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a karşı çıkmıştı.

(Fanatik)

ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor! Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor!
Doğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gittiDoğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray koray günter

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Beşiktaş, Badou Ndiaye'nin peşine düştü!

Beşiktaş, Badou Ndiaye'nin peşine düştü!

TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş gözyaşlarına boğuldu!

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş gözyaşlarına boğuldu!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Koray Günter Genoa'ya transfer oluyor!

Koray Günter Genoa'ya transfer oluyor!

Wesley Sneijder'in mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Wesley Sneijder'in mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Serhat Ulueren Galatasaraylı Gomis'e sert eleştirilerde bulundu!

Serhat Ulueren Galatasaraylı Gomis'e sert eleştirilerde bulundu!

Spor yazarları Akhisarspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Akhisarspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ryan Donk: Sözleşme konuşmak için erken

Ryan Donk: Sözleşme konuşmak için erken

Abdurrahim Albayrak: Akhisar tabi ki tam kadro çıkacak

Abdurrahim Albayrak: Akhisar tabi ki tam kadro çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.