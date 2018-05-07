Koray Günter Genoa'ya transfer oluyor!

Galatasaray'ın Alman asıllı stoperi Koray Günter'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Genoa, 1994 doğumlu stoperin transferi için çalışmalara başladı.

Dün akşamki maçta genç Arjantinli stoper Gonzalo Nicolas Virano'nun da tribünde olduğu ve Genoa'nın bu iki transferle birlikte savunma hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.

Koray Günter, Galatasaray'la son resmi maçına 1 Şubat 2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a karşı çıkmıştı.

(Fanatik)

