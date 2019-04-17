SPOR

Koray Şener'in adı kütüphanede yaşatılacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2019 22:06 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in adının verildiği kütüphane, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Koray Şener'in adı kütüphanede yaşatılacak

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından Konacık Mahallesi'ndeki Şehit Serkan Göker İlkokulu'nda oluşturulan "Koray Şener Kütüphanesi", düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphanenin açılış kurdelesini, merhum taraftarın babası Rıfat Şener ve annesi Gülümser Şener birlikte kesti. Dernek başkanı Mert Sayın, açılışta yaptığı konuşmada, Koray Şener'in adını yaşatmak için kütüphaneyi yaptırdıklarını belirterek, destek verenlere ve törene katılan Şener ailesine teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da mektupla ve telefon açarak selam gönderdiğini ifade eden Sayın, "Koray kardeşimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar, bütün camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Açılışta duygusal anlar yaşayan Şener'in anne ve babası da emeği geçenlere teşekkürlerini aktardı.

KÜÇÜK TARAFTAR İLGİ ODAĞI OLDU
Açılışın ardından kütüphaneyi gezen katılımcılar, Şener ailesi ile bir süre sohbet etti. Kütüphane açılışına Fenerbahçe forması ile gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kurtgözü ilgi odağı oldu.

Küçük taraftara sarılıp seven Şener çifti, gözyaşlarına hakim olamadı. Geçen yıl kasım ayındaki maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren taraftarın adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışına katılanlar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
Tarihi kampanyada rekor gelir!Tarihi kampanyada rekor gelir!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koray Şener Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

G.Saray'a Real Madrid'den transfer!

G.Saray'a Real Madrid'den transfer!

G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti

G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti

Tarihi kampanyada rekor gelir!

Tarihi kampanyada rekor gelir!

Burak Yılmaz için flaş karar

Burak Yılmaz için flaş karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koray Şener'in adı kütüphanede yaşatılacak

Koray Şener'in adı kütüphanede yaşatılacak

Burhan Karaçam, 'Fener Ol' kampanyasından toplanan geliri açıkladı

Tarihi kampanyada rekor gelir!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...

Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...

Victor Moses uçakta saatini çaldırdı

Moses'a hırsızlık şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.