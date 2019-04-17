Koray Şener'in adı kütüphanede yaşatılacak

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından Konacık Mahallesi'ndeki Şehit Serkan Göker İlkokulu'nda oluşturulan "Koray Şener Kütüphanesi", düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphanenin açılış kurdelesini, merhum taraftarın babası Rıfat Şener ve annesi Gülümser Şener birlikte kesti. Dernek başkanı Mert Sayın, açılışta yaptığı konuşmada, Koray Şener'in adını yaşatmak için kütüphaneyi yaptırdıklarını belirterek, destek verenlere ve törene katılan Şener ailesine teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da mektupla ve telefon açarak selam gönderdiğini ifade eden Sayın, "Koray kardeşimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar, bütün camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Açılışta duygusal anlar yaşayan Şener'in anne ve babası da emeği geçenlere teşekkürlerini aktardı.

KÜÇÜK TARAFTAR İLGİ ODAĞI OLDU

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen katılımcılar, Şener ailesi ile bir süre sohbet etti. Kütüphane açılışına Fenerbahçe forması ile gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kurtgözü ilgi odağı oldu.

Küçük taraftara sarılıp seven Şener çifti, gözyaşlarına hakim olamadı. Geçen yıl kasım ayındaki maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren taraftarın adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışına katılanlar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

