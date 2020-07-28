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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hamit Altınkaynak, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Yeşilköy Mahallesi’nde evinin önünde düzenlenen törende Alaçam Müftüsü Orhan Bal’ın yaptığı dua ile helallik alındı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hamit Altınkaynak, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilköy Mahallesi’nde evinin önünde düzenlenen törende Alaçam Müftüsü Orhan Bal’ın yaptığı dua ile helallik alındı. Daha sonra Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda Yeşilköy Merkez Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yeşilköy Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törene Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. As. Kd. Bşçvş. Osman Kırkaya, Bafra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin, gazi arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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